«Ливерпуль» подтвердил, что договорился с «РБ Лейпциг» о переходе Наби Кейта

Полузащитник «РБ Лейпциг» Наби Кейта продолжит карьеру в «Ливерпуле». Руководство мерсисайдцев на своём официальном сайте подтвердило эту информацию. Как и сообщалось ранее, 22-летний футболист присоединится к «Ливерпулю» 1 июля 2018 года, по окончании сезона-2017/18.
«Я рад, что достиг договорённости, которая позволит мне присоединиться к «Ливерпулю» следующим летом. Хочу стать частью этого проекта. В течение всего сезона я буду играть на благо «РБ Лейпциг». Определившись со своим будущим, я теперь могу сосредоточиться на выступлении за свой нынешний клуб, чтобы помочь ему добиться успехов в этом сезоне», — сказал Кейта.
«Ливерпуль» выкупит у «РБ Лейпциг» Наби Кейта следующим летом за £ 48 млн