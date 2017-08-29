«Суонси Сити» попытается совершить трансфер Саншеша

«Суонси Сити» предпримет попытку совершить переход в нынешнее летнее трансферное окно полузащитника «Баварии» Ренату Саншеша, в котором заинтересован наставник английского клуба Пол Клемент. Однако, как сообщает Sky Sports, на данный момент сделка выглядит маловероятной.
Ранее в СМИ сообщалось, что сам футболист сборной Португалии хочет покинуть немецкий гранд вследствие недостаточной игровой практики.
В то же время «Бавария» не хочет отпускать хавбека из клуба, при этом рассматривая варианты аренды Саншеша. Речь шла о таких командах, как «Ливерпуль», «Челси», «Интер», «Ювентус» и «Милан».
«Бавария» намерена отдать Саншеша в аренду