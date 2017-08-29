«Кайрат» объявил о переходе Бакаева в «Анжи»

Полузащитник Михаил Бакаев, известный в России по выступлению за «Автодор», «Аланию» и «Анжи», по соглашению сторон покинул «Кайрат», в котором играл с 2014 года. Об этом говорится на сайте казахстанского клуба. Карьеру 30-летний футболист продолжит в «Анжи».
«Футбольный клуб «Кайрат» благодарит Михаила за успешно проделанную работу и желает дальнейших спортивных успехов в карьере», — говорится в заявлении.
Вместе с «Кайратом» Бакаев завоевал серебряные медали чемпионата Казахстана, Кубок и Суперкубок страны. В составе алматинского клуба Михаил провёл свыше 137 матчей, забив два гола. В текущем сезоне полузащитник из 25 сыгранных матчей, принял участие в 17.
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