Эмери: «ПСЖ» сейчас в той же ситуации, что «Реал» и «Барселона» 15 лет назад

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери выразил мнение, что сейчас парижский клуб находится в аналогичной ситуации, в которой были «Реал» и «Барселона» несколько лет назад.
«В последние годы «Барселона» и «Реал» несколько раз выиграли Лигу чемпионов, но этого не происходило лет 10 или 15 назад. Победы нуждаются в процессе обучения. «ПСЖ» сейчас в той же ситуации, что «Реал» и «Барселона» 15 лет назад.
Чьей инициативой была смена спортивного директора этим летом? Я сказал президенту «ПСЖ», что если клуб продолжит работу со мной, то ему нужно меня слушать и кое-что поменять, включая спортивного директора. А затем президент поменял Патрика Клюйверта на Антеро Энрике, с которым мы теперь работаем на одной волне», – цитирует Эмери COPE со ссылкой на журнал So Foot.