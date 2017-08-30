Итальянские СМИ: Манчини может покинуть «Зенит» из-за срыва трансфера Абденнура

Журналисты итальянского издания Corriere dello Sport полагают, что неудавшийся трансфер защитника «Валенсии» Аймена Абденнура привёл к кризису во взаимоотношениях руководства «Зенита» и главного тренера Роберто Манчини.
«Неспособность купить защитника Абденнура разозлила тренера, который теперь задумался о громком уходе из «Зенита», — отмечает издание.
Напомним, Абденнур отдал предпочтение «Марселю» и присоединился к французскому клубу на правах аренды. Срок арендного соглашения рассчитан на текущий сезон и предусматривает возможность продления ещё на один.
Абденнур, на которого претендовал «Зенит», перешёл из «Валенсии» в «Марсель»