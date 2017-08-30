«Шальке-04» может получить от «Ювентуса» за Хёведеса € 20 млн

Руководство «Шальке-04» практически достигло договорённости с туринским «Ювентусом» относительно защитника гельзенкирхенского клуба Бенедикта Хёведеса, сообщает Bild.
Согласно информации источника, речь идёт об аренде чемпиона мира 2014 года на один сезон с последующим правом выкупа его трансфера. Изначально «старая синьора» заплатила немцам за игрока € 4 млн. Если Хёведес проведёт за бьянконери определённое количество матчей, то «Шальке-04» получит ещё € 14 млн. К этой сумме добавятся ещё € 2 млн, если Хёведес выиграет в составе «Ювентуса» титул.
Хедира: Хёведес может быть полезен «Ювентусу»