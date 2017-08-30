Плетикоса: обязательно поеду в Словению на матч «Спартака» с «Марибором»

Бывший голкипер «Спартака» Стипе Плетикоса намерен поддержать красно-белых в ближайшем матче Лиги чемпионов. Первый матч группового этапа чемпион России проведёт 13 сентября на выезде против «Марибора».
«Обязательно поеду в Словению и болеть, конечно, буду за «Спартак». «Марибор» — непростой соперник, эта команда очень здорово выглядела в Лиге чемпионов. Смотрел её отборочный матч с боснийцами. Но если «Спартак» будет играть так, как он может, и не допустит ошибок, это решит исход противостояния», — цитирует Плетикосу пресс-служба «Спартака».
Расписание матчей группового этапа Лиги чемпионов можно посмотреть на «Чемпионате».
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