«Спартак» интересуется нападающим «Ромы» Эль-Шаарави

«Спартак» проявляет интерес к нападающему «Ромы» Стефану Эль-Шаарави, сообщает Pagine Romaniste. Отмечается, что в настоящее время 25-летний футболист оценивается более чем в € 15 млн, при этом первое предложение красно-белых было отвергнуто.
В прошлом сезоне итальянский игрок провёл в составе римской команды в Серии А 32 матча, в которых отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами.
Ранее Эль-Шаарави выступал за итальянские «Дженоа», «Падову», «Милан», а также «Монако».
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