КДК оштрафовал Гончаренко и Скрипченко за выход за пределы технической зоны

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты на очередном заседании комитета по итогам матчей 8-го тура РФПЛ «Анжи» — «Уфа» и ЦСКА – «Ахмат».
«По матчу «Анжи» — «Уфа»: главный тренер «Анжи» Вадим Скрипниченко выходил за пределы технической зоны, за это клуб оштрафован 10 тыс. рублей.
По матчу ЦСКА – «Ахмат»: главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко выходил за пределы технической зоны, за это он оштрафован на 20 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
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