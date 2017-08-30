КДК оштрафовал нападающего «Балтики» Касьяна за провокацию болельщиков

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты на очередном заседании комитета по итогам матча 10-го тура Футбольной национальной лиги между «Ротором» и «Балтикой».
«По матчу «Ротор» — «Балтика», нападающий «Балтики» Александр Касьян показал болельщикам провокационный жест, за это мы оштрафовали его на 10 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
Встреча между клубами закончилась со счётом 1:0 в пользу калининградцев.