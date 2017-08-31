Георгий Антон: внимательно слежу за РФПЛ, «Локомотив» — очень хорошая команда

Полузащитник «Шерифа» Георгий Антон поделился мнением о жеребьёвке группового этапа Лиги Европы, по итогам которой соперниками молдавской команды стали московский «Локомотив», датский «Копенгаген» и чешский «Фастав».
«Шансы есть всегда. Настраиваться на победу надо на матчи с любым соперником и при этом отдавать в игре все силы. В концовке посмотрим, сколько очков наберём.
Больше всего известно о московском «Локомотиве». Я внимательно слежу за чемпионатом России. Это очень хорошая команда с игроками высокого уровня. С ней придётся труднее всего. О «Фаставе» и «Копенгагене» не могу высказать мнение. Об этих командах знаю очень мало», — цитирует игрока Рublika.
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