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Георгий Антон: внимательно слежу за РФПЛ, «Локомотив» — очень хорошая команда

31 августа 2017, четверг. 00:37 Футбол

Полузащитник «Шерифа» Георгий Антон поделился мнением о жеребьёвке группового этапа Лиги Европы, по итогам которой соперниками молдавской команды стали московский «Локомотив», датский «Копенгаген» и чешский «Фастав».

«Шансы есть всегда. Настраиваться на победу надо на матчи с любым соперником и при этом отдавать в игре все силы. В концовке посмотрим, сколько очков наберём.

Больше всего известно о московском «Локомотиве». Я внимательно слежу за чемпионатом России. Это очень хорошая команда с игроками высокого уровня. С ней придётся труднее всего. О «Фаставе» и «Копенгагене» не могу высказать мнение. Об этих командах знаю очень мало», — цитирует игрока Рublika.

Защитник «Шерифа»: самые большие неприятности может доставить «Локомотив»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Копенгаген ФК Локомотив Шериф
Новости. Футбол
31 августа 2017, четверг
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