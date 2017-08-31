«Сток Сити» объявил о продлении контракта с Шоукроссом до 2021 года

Защитник «Сток Сити» Райан Шоукросс поставил подпись под новым контрактом. Прежний договор истекал летом 2018 года. Пресс-служба «Сток Сити» сообщает, что новое соглашение рассчитано на четыре сезона.
Райан Шоукросс является воспитанником «Манчестер Юнайтед», который покинул в январе 2008 года, перейдя в «Сток Сити». С тех пор английский защитник принял участие в 385 официальных матчах за «гончаров», забил 23 гола и отдал 15 результативных передач.
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