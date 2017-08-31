«Наполи» отклонил предложение «Спартака» по Сапате

Московский «Спартак» предпринимал попытки пополнить состав нападающим «Наполи» Дуваном Сапатой. Как сообщает CalcioNapoli24, красно-белые желали взять форварда в аренду сроком на два года с последующим выкупом за € 8 млн. При этом за аренду в первый год «Спартак» был готов заплатить € 1 млн, а за второй — € 2 млн.
Однако итальянская сторона ответила отказом, настаивая только на возможной продаже Сапаты за € 25 млн. Ранее сообщалось, что на 26-летнего игрока претендует московские ЦСКА и «Локомотив», а также несколько итальянских и турецких клубов.
Последние два сезона Сапата выступал на правах аренды в «Удинезе». В минувшем чемпионате Италии он провёл 38 матчей, забил 10 голов и отдал 3 голевых передачи.
В Италии утверждают, что «Наполи» отклонил предложение ЦСКА по форварду Сапате