Полузащитник «Лестера» Марез приземлился в аэропорту Барселоны

Полузащитник «Лестер Сити» Рияд Марез приземлился в аэропорту Барселоны, сообщает французская телекомпания SFR Sport 1. Ранее стало известно, что федерация футбола Алжира дала хавбеку разрешение покинуть расположение сборной, чтобы отправиться в Европу и 31 августа оформить переход в новую команду.
По информации СМИ, Марез близок к переходу в «Барселону» и уже дал положительный ответ. Сумма трансфера может составить примерно € 50 млн.
За «Лестер» Марез выступает с 2014 года. В составе английской команды он принял участие в 141 матче, забил 35 голов и сделал 27 голевых передач.
Марез близок к переходу из «Лестера» в «Барселону»