ПАОК объявил о возвращении Виейриньи из «Вольфсбурга»

Португальский полузащитнику Аделину Виейринья вернулся в ПАОК, за который выступал с 2008 по 2012 год. Греческий клуб официально объявил о переходе из немецкого «Вольфсбурга» 31-летнего хавбека, с которым подписан трёхлетний контракт. Условия трансфера не разглашаются.
Виейринья, являющийся чемпионом Европы 2016 года в составе сборной Португалии, провёл за «Вольфсбург» 163 матча, забил семь мячей и сделал 23 голевых передачи.
В составе ПАОК Виейринья в общей сложности провёл 129 матчей, забил 28 мячей и сделал 25 голевых передач.
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Полузащитник «Вольфсбурга» Виейринья хочет вернуться в ПАОК