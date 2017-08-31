Трансфер Лемара в «Арсенал» сорвался, игрок хочет перейти в «Ливерпуль»

Полузащитник «Монако» Тома Лемар вряд ли перейдёт в «Арсенал». Монегаски согласились продать 21-летнего футболиста «канонирам» за почти € 100 млн, но сам игрок отказался от трансфера, пишет Sky Sports. Лондонский клуб после этого решения Лемара отозвал своё предложение.
Сообщается, что Лемар хочет перейти в «Ливерпуль». Ранее красные сделали несколько предложений «Монако» по трансферу француза, но они были отклонены.
В составе «Монако» Лемар принял участие в 94 матчах, забил 19 голов и сделал 24 голевые передачи.
«Монако» согласился продать Лемара в лондонский «Арсенал»