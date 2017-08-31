«Торино» объявил об уходе Макси Лопеса в «Удинезе» и о переходе Бурдиссо

«Торино» на своём официальном сайте объявил о переходе в «Удинезе» аргентинского нападающего Макси Лопеса. Финансовые условия сделки не разглашаются.
В России форвард известен по выступлению за ФК «Москва», в составе которого он выступал с 2007 по 2009 год.
33-летний нападающий являлся игроком «Торино» с 2015 года, провёл за туринский клуб 70 матчей и забил 20 мячей.
Кроме того, «Торино» объявил о переходе бывшего защитника сборной Аргентины, «Интера», «Ромы» и «Дженоа» 36-летнего Николаса Бурдиссо.
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