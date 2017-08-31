Сборная Франции со счётом 4:0 разгромила Нидерланды в квалификации ЧМ-2018

Сборная Франции обыграла команду Нидерландов в матче 7-го тура группового этапа квалификации чемпионата мира 2018 года. Встреча прошла в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс» и завершилась со счётом 4:0.
На 14-й минуте Антуан Гризманн вывел французов вперёд. В середине второй половины игры голландцы остались вдесятером из-за удаления Кевина Стротмана. Вскоре после этого Тома Лемар оформил дубль, а Килиан Мбаппе забил четвёртый гол в ворота гостей.
Турнирное положение в группе А: 1. Франция — 16 очков (7 матчей); 2. Швеция — 13 (7); 3. Болгария — 12 (7); 4. Нидерланды — 10 (7); 5. Беларусь — 5 (7); 6. Люксембург — 4 (7).
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