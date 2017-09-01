Неймар: Коутиньо очень расстроен

Нападающий сборной Бразилии Неймар отметил, что его партнёр по национальной команде Филиппе Коутиньо пребывает отнюдь не в лучшем расположении духа. Неймар сказал об этом после отборочного матча чемпионата мира 2018 года со сборной Эквадора. Бразильцы одержали победу со счётом 2:0, а сам Коутиньо стал автором гола.
«Коутиньо очень расстроен», — приводит слова Неймара Mundo Deportivo.
Ранее сообщалось, что Коутиньо, защищающий цвета «Ливерпуля», очень хочет перейти в «Барселону», которая заинтересована в его услугах. Однако мерсисайдцы своего футболиста на трансфер не выставляют.
«Ливерпуль» готов отпустить Коутиньо в «Барселону» только по окончании сезона