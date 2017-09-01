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Набиуллин: было предложение от «Спартака», но я хочу играть в «Рубине»

1 сентября 2017, пятница. 13:00 Футбол

Защитник «Рубина» и сборной России Эльмир Набиуллин подтвердил, что ему поступало предложение от московского «Спартака», но футболист ответил отказом. Об этом футболист рассказал в преддверии товарищеского матча с московским «Динамо», который состоится 3 сентября.

«Было ли предложение перейти в «Спартак»? Да. Отказался, потому что хочу продолжать выступать за «Рубин». Думаю, и со своим нынешним клубом скоро сыграю в еврокубках», — передаёт слова Набиуллина корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.

Ранее сообщалось, что «Спартак» был готов заплатить за 22-летнего Набиуллина € 5 млн.

«Спартак» предлагал за Набиуллина € 5 млн, «Рубин» не намерен продавать игрока
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол ФК Рубин ФК Спартак Эльмир Набиуллин Трансферы
Новости. Футбол
1 сентября 2017, пятница
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