Набиуллин: было предложение от «Спартака», но я хочу играть в «Рубине»

Защитник «Рубина» и сборной России Эльмир Набиуллин подтвердил, что ему поступало предложение от московского «Спартака», но футболист ответил отказом. Об этом футболист рассказал в преддверии товарищеского матча с московским «Динамо», который состоится 3 сентября.
«Было ли предложение перейти в «Спартак»? Да. Отказался, потому что хочу продолжать выступать за «Рубин». Думаю, и со своим нынешним клубом скоро сыграю в еврокубках», — передаёт слова Набиуллина корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.
Ранее сообщалось, что «Спартак» был готов заплатить за 22-летнего Набиуллина € 5 млн.
«Спартак» предлагал за Набиуллина € 5 млн, «Рубин» не намерен продавать игрока