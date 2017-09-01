Экс-полузащитник «Динамо» Ванкёр может перейти в «Антальяспор»

Бывший полузащитник московского «Динамо» Вильям Ванкёр, права на которого принадлежат «Роме», может продолжить карьеру в Турции. Футболиста сватали в «Марсель», но переход так и не состоялся.
Теперь же, по информации Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia, Ванкёр продолжит карьеру в «Антальяспоре». Ожидается, что 28-летний футболист подпишет трёхлетний контракт.
В «Роме» Ванкёр играет с августа 2015 года. В прошлом сезоне футболист на правах аренды выступал за «Марсель». Контракт с римлянами действует до лета 2018 года.
Бывший полузащитник «Динамо» Ванкёр близок к подписанию контракта с «Марселем»