«Лестер» подтвердил, что договорился со «Спортингом» о трансфере Адриена Силвы

«Лестер Сити» на своём официальном сайте подтвердил информацию о том, что договорился с лиссабонским «Спортингом» о трансфере полузащитника Адриена Силвы. Теперь английский клуб ожидает официального подтверждения перехода со стороны Футбольной ассоциации Англии и английской Премьер-лиги.
Трансферное окно в Англии закрылось сегодня в 1:00 мск, поэтому есть вероятность, что «Лестер» не успел оформить переход Силвы.
28-летний Силва выступает в составе «Спортинга» с 2007 года. За это время он дважды уезжал в аренду: в 2010 году в «Маккаби» (Хайфа) и на сезон-2011/12 — в «Академику». С 2014 года Силва защищает цвета сборной Португалии, с которой в 2016 году завоевал золото чемпионата Европы, проходившего во Франции.
«Лестер» ждёт ответа от FA и АПЛ о трансфере Адриена Силвы из «Спортинга»