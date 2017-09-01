Молло: мне представился шанс поиграть в английском клубе со славной историей

Бывший полузащитник «Зенита» и «Крыльев Советов» Йоан Молло прокомментировал переход в «Фулхэм».
«Очень рад, что стал частью этого интересного проекта. Мне представился шанс поиграть в Англии, в клубе с такой славной историей и с такими квалифицированными футболистами. Для меня это большая возможность, и мне не терпится поскорее влиться в команду», — сказал Молло в интервью пресс-службе «Фулхэма».
Французский хавбек присоединился к «Зениту» в январе 2017 года. В составе сине-бело-голубых он провёл семь матчей и забил один мяч.
Молло перешёл в «Фулхэм»