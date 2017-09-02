Хендерсон: в игре Англии были позитивные моменты, но мы должны прибавлять

Полузащитник Джордан Хендерсон, сыгравший на Мальте с капитанской повязкой, дал оценку встрече отборочного цикла чемпионата мира — 2018. Англичане забили четыре гола во втором тайме, Гарри Кейн стал автором дубля.
«У нас было не так много верных моментов для взятия ворот. В перерыве понимали, что необходимо продолжать играть в свой футбол и оказывать давление. Делле Алли отдал отличную передачу на Кейна, который сумел реализовать выход один на один.
В нашей игре были позитивные моменты, но мы должны прибавлять», — подчеркнул Хендерсон в эфире ITV.
Саутгейт: понимаю реакцию фанатов, в следующем матче игра Англии будет иной