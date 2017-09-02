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Померко подписал с «Томью» контракт до 31 мая 2018 года

2 сентября 2017, суббота. 12:05 Футбол

Соглашение с «Томью» подписал полузащитник Алексей Померко, сообщает официальный сайт томского клуба.

27-летний хавбек перебрался в команду ФНЛ в статусе свободного агента. Контракт с Померко будет действовать до 31 мая 2018 года, но может быть продлен по обоюдному согласию в случае, если «Томь» и футболист останутся удовлетворены совместной работой. Новичок будет выступать под 16-м номером.

Последним клубом Померко был «Оренбург», за который в текущем сезоне полузащитник провёл шесть матчей.

Ранее Померко выступал за «Торпедо» (Москва), «Амкар», «Локомотив-2», «Волгу», «Химки», «Шинник», «Краснодар» и «Крылья Советов».

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Источник: Официальный сайт ФК "Томь" Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
2 сентября 2017, суббота
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