Померко подписал с «Томью» контракт до 31 мая 2018 года

Соглашение с «Томью» подписал полузащитник Алексей Померко, сообщает официальный сайт томского клуба.
27-летний хавбек перебрался в команду ФНЛ в статусе свободного агента. Контракт с Померко будет действовать до 31 мая 2018 года, но может быть продлен по обоюдному согласию в случае, если «Томь» и футболист останутся удовлетворены совместной работой. Новичок будет выступать под 16-м номером.
Последним клубом Померко был «Оренбург», за который в текущем сезоне полузащитник провёл шесть матчей.
Ранее Померко выступал за «Торпедо» (Москва), «Амкар», «Локомотив-2», «Волгу», «Химки», «Шинник», «Краснодар» и «Крылья Советов».
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