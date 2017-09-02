Защитник «Реала Сосьедад» получил травму и может пропустить матч с «Зенитом»

Защитник «Реала Сосьедад» Рауль Навас получил травму в домашнем матче 2-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (3:0), сообщает официальный сайт испанского клуба.
29-летний футболист из-за повреждения не смог продолжить встречу и был заменён на 82-й минуте. После медицинского обследования у Наваса выявили перелом двух позвонков. О сроках, которые потребуются игроку на восстановление, не сообщается. Защитник рискует пропустить первый из двух матчей группового этапа Лиги Европы с российским «Зенитом».
Первый матч между «Зенитом» и «Реалом Сосьедад» состоится 28 сентября, ответный — 7 декабря.
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