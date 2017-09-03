Дармиан: разгром от сборной Испании не должен уничтожить проделанную работу

Защитник сборной Италии Маттео Дармиан поделился впечатлениями от выездного матча квалификации чемпионата мира 2018 года с Испанией (0:3).
«Это поражение от очень сильной команды. Мы сделали несколько хороших вещей, хотя и плохих моментов было достаточно. Это поражение не должно уничтожить хорошую работу, проделанную командой до сих пор. Через два дня сборную ждет есть еще один матч, мы должны как можно лучше подготовиться к нему
Сегодня мы потерпели довольно чувствительное поражение, но мы с нетерпением ждем возможности исправиться», — сказал игрок в эфире Rai Sport.
Инсинье: такие поражения помогают командам расти