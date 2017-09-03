Панюков: в матче с «Факелом» была надежда только на быстрый ответный гол

Нападающий «Зенита-2» Андрей Панюков прокомментировал своё выступление в матче 11-го тура ФНЛ с «Факелом», в котором он оформил хет-трик.
«В ФНЛ забивать не так уж просто. В этой лиге жёсткий, специфический футбол, так что все успехи здесь достигаются потом и кровью. Поэтому, конечно, я очень рад, что удалось отличиться. После пропущенного мяча радо было попробовать быстро отыграться. «Факел» повел 1:0, и зная эту команду, я уверен, что она поставила бы у своих ворот «автобус» на оставшиеся 70 минут. Нам пришлось бы очень тяжело. Так что, да, надежда была на быстрый ответный гол. И всё получилось удачно: прошёл, пробил щекой в угол.
Что касается незасчитанного гола «Зенита», это очень непростой эпизод. Я не был уверен, что мяч пересек линию, но всё равно обернулся к судье и постарался убедить его, что гол был. Стоявший рядом Максим Карпов потом рассказал, что точно видел: мяч побывал за линией. А вот насчёт пенальти в ворота «Факела» у меня нет ни малейших сомнений. Я простреливал на Сиротова, защитник прервал передачу рукой. В общем-то, и футболисты соперников не спорили, понимали, что нарушение очевидное», — приводит слова «Панюкова» пресс-служба «Зенита».