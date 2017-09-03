«Уфа» и «Амкар» в контрольном матче сыграли вничью

«Уфа» и «Амкар» заполнили паузу в чемпионате России, связанную с матчами сборных, контрольной игрой. Встреча состоялась в Уфе на поле стадиона «Нефтяник» и завершилась вничью со счётом 1:1.
На 43-й минуте «Уфу» вывел вперёд Вячеслав Кротов. Буквально через минуту гости восстановили паритет в счёте с пенальти, который реализовал Станислав Прокофьев.
Контрольный матч
«Уфа» (Уфа) – «Амкар» (Пермь) — 1:1 (1:1)
Голы: Кротов, 43 (1:0); Прокофьев, 44 (1:1, с пенальти).
В ближайшем туре РФПЛ «Уфа» 10 сентября примет «Краснодар», а «Амкар» 8 сентября сыграет дома с ЦСКА.
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