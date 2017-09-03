Мутко: информативный матч, у всех есть шанс попасть на ЧМ-2018

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко поделился впечатлениями от победы сборной России над московским «Динамо» (3:0) в контрольном матче.
«Информативный матч. Многие ребята выглядели очень убедительно. Тут не только резерв посмотрели. У всех есть шанс попасть на ЧМ-2018. Состав только в мае будет объявлен. Спасибо „Динамо“ за хорошую игру. По календарю сборной всё ясно по следующему году. С этим прояснится в зависимости от того, кому предстоит проходить дополнительные стыки», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
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