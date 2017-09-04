Азар: Батшуайи любит одеваться как рэпер

Полузащитник «Челси» Эден Азар поделился мнением о своих соседях по раздевалке — Тибо Куртуа и Миши Батшуайи.
«Мы все очень похожи — Тибо, Миши и я. Мы не любим порядок, мы все разбрасываем. Мы совсем не как Аспиликуэта! Наша любимая тема для разговора — футбол. Мы всегда говорим о футболе. Мы из одной страны, мы говорим на одном языке, так что это здорово. Мы можем шутить о чем-то и постоянно смеемся. Это очень хорошо. Хорошо, когда рядом друзья.
Я бы изменил прическу Миши. А Тибо пора перестать запихивать свою обувь под мой шкафчик. Потому что мне не нравится, когда он ставит обувь под мой шкафчик! Еще у Тибо проблемы с одеждой. Он слишком высокий! Очень трудно найти одежду по размеру. У Миши все в порядке, ему нравится стильная одежда, ему нравится одеваться как рэпер. Это его собственный стиль, мне не очень нравится, но ему идет", — цитирует Азара сайт «Челси».