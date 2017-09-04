Джонс: матч со Словакией будет для сборной Англии самым тяжёлым в отборе ЧМ-2018

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Фил Джонс поделился ожиданиями от домашнего матча квалификации ЧМ-2018 со Словакией (4 сентября).
«Думаю, это будет самый тяжелый матч в отборочном цикле. Словакия — хорошая команда, они играют в организованный футбол, но мы также подходим к игре во всеоружии и хотим показать свой максимум.
Мы можем играть очень сильно, вы видели это в последние 30 минут матча против Мальты, когда мы создали много моментов. Надеюсь, мы сможем выиграть у Словакии», — цитирует Джонса Sportsmole.
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