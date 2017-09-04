Реднапп: международная пауза — это две мёртвые недели, я жду возобновления АПЛ

Главный тренер «Бирмингем Сити» Гарри Реднапп после выездного матча сборной Англии с Мальтой (4:0) в 7-м туре группы F европейской квалификации чемпионата мира — 2018 выступил против международной паузы.
«Мы ничего не выигрываем. Мы квалифицируемся на крупные турниры, побеждая все эти команды, выходим в финальную часть — но всё бесполезно. Это происходит из года в год.
Я сижу и даже не хочу смотреть игру. Я слышу, как комментатор говорит: «Мы играем на Мальте, мяч у 18-го номера хозяев, он работает в супермаркете и играет за сборную». И я думаю: зачем я наблюдаю за этим?!
Я не могу дождаться возобновления АПЛ. Для меня международная пауза — это две мёртвые недели", — сказал Реднапп в эфире BT Sport.
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