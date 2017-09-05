Калачёв: наша сборная Беларуси раньше давала бой каждому, в отличие от нынешней

Экс-полузащитник сборной Беларуси Тимофей Калачёв, выступающий за «Ростов», прокомментировал неудачи национальной команды, которая в своей отборочной группе чемпионата мира — 2018 занимает последнее место
«Беларуси очень сложно противостоять другим сборным. Когда твой уровень не соответствует уровню других команд, то и результат получается соответствующим. Однако такого нельзя сказать про сборную Люксембурга, она не может быть сильнее белорусской. Тем не менее, мы им проиграли.
В команде происходит обновление. Те футболисты, которые играли за сборную раньше, завершили свои выступления. Меняется вектор развития, вызывается много игроков из чемпионата Беларуси. Но достичь успешного результата не удаётся. Раньше очень много белорусских футболистов играло в России, в Европе, они были высококлассными игроками. Сейчас же из Беларуси практически никто не выступает за рубежом. Наша сборная всегда была крепким орешком и давала бой каждой команде, в отличие от нынешней", — сказал Калачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Сенченко.