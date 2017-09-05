Италия – Израиль: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся 5 сентября в 21:45

5 сентября в Реджо-нель-Эмилия на стадионе «Мапей – Читта-дель-Триколоре» состоится матч отборочного этапа чемпионата мира 2018 года между национальными командами Италии и Израиля. Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Италия – Израиль.
Встречу 5.09.2017 рассудит французская бригада арбитров во главе с рефери Бенуа Бастьеном.
Ранее команды встречались друг с другом 4 раза. Три матча завершились победой Италии, и однажды команды сыграли вничью. Последняя встреча состоялась 5 сентября 2016 года и завершилась гостевой победой итальянской сборной со счётом 3:1.