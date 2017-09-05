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Ван Перси получил травму крестообразных связок колена

5 сентября 2017, вторник. 14:33 Футбол

Нападающий «Фенербахче» Робин ван Перси поможет своему клубу в ближайшее время. Форвард получил травму в прошедшем матче сборной Нидерландов с командой Франции (0:4) и выбыл на неопределённое время.

Как сообщает официальный сайт турецкого клуба, ван Перси повредил крестообразные связки колена, однако на данный момент неизвестно, потребуется ли 33-летнему футболисту операция.

В нынешнем сезоне ван Перси сыграл четыре матча, в которых голами не отметился. В прошлом сезоне чемпионата Турции нападающий забил 9 голов в 24 матчах.

Ван Перси договорился о контракте с «Фейеноордом» по схеме «1+1»
Источник: ФК "Фенербахче" Сообщить об ошибке
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ФК Фенербахче Робин ван Перси Травмы — футбол
Новости. Футбол
5 сентября 2017, вторник
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