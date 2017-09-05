Ван Перси получил травму крестообразных связок колена

Нападающий «Фенербахче» Робин ван Перси поможет своему клубу в ближайшее время. Форвард получил травму в прошедшем матче сборной Нидерландов с командой Франции (0:4) и выбыл на неопределённое время.
Как сообщает официальный сайт турецкого клуба, ван Перси повредил крестообразные связки колена, однако на данный момент неизвестно, потребуется ли 33-летнему футболисту операция.
В нынешнем сезоне ван Перси сыграл четыре матча, в которых голами не отметился. В прошлом сезоне чемпионата Турции нападающий забил 9 голов в 24 матчах.
Ван Перси договорился о контракте с «Фейеноордом» по схеме «1+1»