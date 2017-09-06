Бартомеу: Дибала хороший игрок, но мы довольны составом «Барселоны»

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу, комментируя не состоявшийся переход нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы, отметил, что доволен укомплектованием команды. Ранее сообщалось, что туринцы дважды предлагали каталонцам приобрести аргентинского нападающего, но «Барселона» отказалась.
«Что я думаю о Дибале? Он отличный игрок, но мы довольны составом, который у нас есть. К тому же Дибала игрок «Ювентуса», а мы очень уважаем бьянконери и их президента Андреа Аньелли», — цитирует Бартомеу Tuttosport.
«Барселона» дважды отказалась от возможности приобрести Дибалу в пользу Коутиньо