«Тосно»: клуб не подделывал подпись Бабыря, мы выплачиваем ему деньги

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко прокомментировал информацию некоторых СМИ, согласно которой клуб подделал подпись экс-футболиста команды Алексея Бабыря в договоре, чтобы не выплачивать ему задолженность по зарплате. 17 июля форвард стал игроком клуба «Тосно», а уже в январе 2015 года расторг контракт.
«У нас есть соглашение с Алексеем Бабырём, никаких подписей не было подделано, не знаю, кто это говорит. В этой ситуации всё чисто. Его интересы представляют юристы, он сам на контакт не идёт. У нас есть соглашение, по которому мы выплачиваем деньги футболисту. Со стороны игрока нет никаких претензий к клубу», — сказал Матюшенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
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