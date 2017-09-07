175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Фелипе Андерсон не поможет «Лацио» до середины октября из-за тендинопатии

7 сентября 2017, четверг. 03:37 Футбол

Один из лидеров «Лацио» Фелипе Андерсон не поможет своей команде минимум до октябрьского перерыва на матчи сборных. По информации Lalaziosiamonoi. 24-летний бразилец борется с тендинопатией (заболевание воспалительного характера в области сухожилия — Прим. «Чемпионата»).

За состоянием Андерсона ежедневно наблюдают сотрудники медицинского штаба римлян. Предполагается, что футболист сможет вернуться в строй к 14 октября — в этот день «Лацио» сыграет с «Ювентусом» в гостях.

В минувшем сезоне Андерсон стал автором четырёх голов и восьми результативных передач в 36 матчах в Серии А.

Фелипе Андерсон: я стал гораздо лучше благодаря Симоне Индзаги
Источник: Lalaziosiamonoi Сообщить об ошибке
Теги
Лацио Фелипе Андерсон Травмы — футбол
Новости. Футбол
7 сентября 2017, четверг
03:37 Фелипе Андерсон не поможет «Лацио» до середины октября из-за тендинопатии
03:07 «Ливерпуль» предложит новый выгодный контракт молодому таланту Вудбёрну
02:46 «Мариуполь» отказался от переноса игры с киевским «Динамо» и ожидает решения КДК
02:33 Слуцкий: если «Халл» вернётся в АПЛ, я буду и петь, и читать рэп, и танцевать
02:22 Бывший форвард сборной Италии Джилардино получил предложения из Индии и США
02:00 Самарджич: в России интересный и сильный чемпионат с борьбой до последнего тура
01:47 Слуцкий: шутили, что когда Аршавин поёт гимн, он уже устал и должен быть заменён
01:28 Защитник тульского «Арсенала» Сунзу вошёл в сборную тура отбора ЧМ-2018 в Африке
01:02 Самедов: «Спартак» способен выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов
00:56 Райт: Алли понял, что поступил наивно и глупо, показав средний палец
00:56 «Трабзонспор» объявил о начале переговоров с экс-защитником «Зенита» Губочаном
00:40 Защитник «Баварии» Алаба выбыл из строя из-за травмы в матче за сборную Австрии
00:34 Президент «Спортинга» назвал совладельцев «Вест Хэма» «дилдо-братьями»
00:19 Точилин: выход в РФПЛ? «Динамо СПб» сначала нужно закрепиться в ФНЛ
00:15 Черевченко: когда игроки допускают одни и те же ошибки, это напрягает
00:13 Мбаппе: «Арсенал» был реальным вариантом, но я выбрал «ПСЖ»
00:02 Калешин: я не комментирую судейство, это бесполезно
00:00 Хацкевич — о Цыганкове: как поётся в песне, «Вите нужно выйти»
6 сентября 2017, среда
23:49 Защитник «Боруссии» М Колодзейчак перешёл в клуб чемпионата Мексики
23:44 Окслейд-Чемберлен: Клопп действительно может вывести меня на другой уровень
23:33 Маминов: вряд ли найдётся человек, которому понравился матч «Волгарь» — «Тюмень»
23:29 «Манчестер Сити» может подать в суд на президента Ла Лиги Тебаса
23:08 Эррера: играть в Стоке в сильный дождь вдвойне сложно, но «МЮ» не боится
23:04 Д'Урбано оценил готовность «Спартака» к игре на трёх фронтах
23:01 L'One: «Халл» — это риск, Слуцкий может поставить крест на своей карьере
23:00 В Москве во время любительского футбольного матча скончался испанский игрок
22:44 L'One: предлагали записать что-то вроде гимна «Локомотива», но это того не стоит
22:41 Д’Урбано: Каррера похож на Конте, но Антонио более сумасшедший
22:27 Коло Туре: Венгер любит «Арсенал» и работает от всего сердца
22:20 L’One: Саня Кокорин — классный пацан, а эту историю с шампанским накрутили
22:12 А. Давыдов: «Зенит-2» дал маху после крупной домашней победы в предыдущем туре
22:01 LFP осудила слова Тебаса о работе «ПСЖ» на трансферном рынке
21:51 «Кубань» прервала серию «Енисея» из шести побед в ФНЛ, «Балтика» одолела «Луч»
21:41 Степаненко: сборная Украины пропустила от Исландии, и всё посыпалось
21:26 Лескотт: на сегодня защита «Ливерпуля» заметно лучше, чем у «Манчестер Сити»
21:24 Гунько: «Спартак-2» обыграл «Олимпиец», несмотря на тяжёлые погодные условия
21:14 Талалаев: поедем в Тамбов изучать современный агрессивный футбол «Крыльев»
21:04 Аленья подписал новый контракт с «Барселоной»
21:00 «Химки» проиграли «Сибири» и продлили серию без побед до девяти матчей
20:58 Фернандеш: «Локомотив» слабее «Зенита» и «Спартака» по составу, но чудеса бывают
20:53 Бэйл: если бы я не верил в прямое попадание Уэльса на ЧМ, меня бы здесь не было
20:52 ФИФА может наказать DFB за нацистские выходки болельщиков сборной Германии
20:50 Тихонов: игроки «Крыльев» боялись за результат, мы попали в психологическую яму
20:29 Пятов: исландец сфолил — бороться можно, но не в голову же ногой бить!
20:20 Болельщики ЦСКА признали Щенникова лучшим игроком августа
Все новости RSS
Партнерский контент