Фелипе Андерсон не поможет «Лацио» до середины октября из-за тендинопатии

Один из лидеров «Лацио» Фелипе Андерсон не поможет своей команде минимум до октябрьского перерыва на матчи сборных. По информации Lalaziosiamonoi. 24-летний бразилец борется с тендинопатией (заболевание воспалительного характера в области сухожилия — Прим. «Чемпионата»).
За состоянием Андерсона ежедневно наблюдают сотрудники медицинского штаба римлян. Предполагается, что футболист сможет вернуться в строй к 14 октября — в этот день «Лацио» сыграет с «Ювентусом» в гостях.
В минувшем сезоне Андерсон стал автором четырёх голов и восьми результативных передач в 36 матчах в Серии А.
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