Варди: хочу выиграть как можно больше, мне мало одной медали АПЛ в шкафу

Нападающий «Лестер Сити» и сборной Англии Джейми Варди не исключает своего ухода из клуба, в составе которого стал чемпионом Премьер-лиги, чтобы бороться за трофеи в цветах другой команды.
«Я хочу выиграть как можно больше. Не хочу иметь дома лишь одну медаль Премьер-лиги — это будет пустой стеклянный шкаф. Сейчас у меня контракт с «Лестером», но кто знает, что произойдёт в будущем?
Я отказался от предложения «Арсенала», и это был мой выбор. Но если бы мне поступило другое предложение, то было бы так же — я бы его проанализировал и оценил все плюсы и минусы. Однако отказ от перехода в «Арсенал» не говорит о том, что я не буду рассматривать другие предложения.
У этого отказа было несколько причин. Футбол — главная из них, но перевозить семью из дома, который я только что купил, было бы глупым решением. Так что нет», — цитирует Варди интернет-издание Goal.