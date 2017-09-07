Моуринью поделился мнением, при каком раскладе Коутиньо перешёл бы в «Барселону»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о последних развитиях на трансферном рынке. Португальский специалист считает, что за игроков платят чересчур большие деньги. В связи с этим он вспомнил о переходе полузащитника сборной Франции Поля Погба из туринского «Ювентуса» в стан манкунианцев, а также о смене клубной прописки форварда национальной команды Бразилии Неймара. Последний перед стартом этого сезона за € 222 млн перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ». За Погба английский гранд заплатил бьянконери € 105 млн.
«Я думаю, что мы поступили разумно. Лукаку 31 августа стоил бы € 160 млн, Матич – € 35-75 млн. Неймар всё изменил. Если бы всё ограничилось суммой, заплаченной за Погба, то, думаю, Коутиньо перешёл бы в «Барселону» за € 110 млн. Но люди смотрят на € 220 млн, и теперь игрок, стоящий € 20 млн, оценивается уже в € 40 млн», — цитирует Моуринью The Times.
«Барселона» летом хотела приобрести полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, но мерсисайдцы отказались выставить его на трансфер.