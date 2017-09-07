«Спортинг» пожалуется на «Вест Хэм» из-за переговоров англичан с Карвалью

Лиссабонский «Спортинг» собирается подать жалобу в ФИФА на «Вест Хэм», сообщает Sky Sports. Суть претензий португальского клуба состоится в том, что представители английской команды вели незаконные переговоры с полузащитником Вилльямом Карвалью после того, как португальцы отказались снижать цену на футболиста в процессе переговоров.
Ранее президент «Спортинга» Бруну ди Карвалью раскритиковал совладельцев «Вест Хэм Юнайтед» Дэвида Салливана и Дэвида Голда.
В прошлом сезоне 25-летний игрок провёл в составе «Спортинга» 32 матча в чемпионате Португалии, в которых отметился двумя забитыми мячами.
Президент «Спортинга» назвал совладельцев «Вест Хэма» дилдо-братьями