Мбаппе: хочу помочь Неймару выиграть «Золотой мяч»

Новичок «ПСЖ» Килиан Мбаппе не стремится в свои 18 лет завоевать «Золотой мяч», но хочет помочь сделать это своему партнёру по команде Неймару.
«Хочу ли я выиграть «Золотой мяч»? Нет. Но у меня есть товарищ по команде, который может выиграть его. Поэтому, моя индивидуальная цель – забить как можно больше голов и помочь Неймару. Он может помочь нам выиграть много трофеев, так что нужно о нём заботиться. Сделаю всё, чтобы помочь ему выиграть «Золотой мяч. Я буду счастлив, если это произойдёт», — цитирует Мбаппе Le Parisien.
Мбаппе: почему бы не стать великим игроком, это то, чего я всегда хотел