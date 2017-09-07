Шаронов: руководство «Рубина» поставило задачу подготовить качественных игроков

Бывший защитник и капитан «Рубина» Роман Шаронов рассказал о своём назначение на пост тренера молодёжной команды «Рубина».
«Предложение от «Рубина» поступило три дня назад, всё произошло очень быстро. Сегодня работаю только второй день. Я хотел работать в «Рубине», но не ждал, что позовут тренером. Делать предложение самому – не моя прерогатива, но руководство казанцев выбрало меня. Передо мной руководство клуба поставило задачу — подготовить качественных игроков. Если для первой команды главная цель – выигрывать, то для меня – подготовить футболистов для основы. Время покажет, кто из молодёжи усилит главный состав «Рубина». Очень важно, как ребята тренируются. На бумаге можно быть перспективным всю жизнь, поэтому важен тренировочный процесс.
С главным тренером «Рубина» Курбаном Бердыевым общаемся по мере необходимости, но мы постоянно на связи. Если бы мне поступило предложение от Бердыева войти в тренерский состав основной команды, то я был бы там. Но ничего страшного в этом нет, это даже не обсуждается. Во второй команде мы делаем всё для того, чтобы первая добивалась результатов», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Альбиной Ахатовой.