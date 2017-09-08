«Спортинг» раскрыл финансовые детали трансфера Адриена Силвы в «Лестер»

Лиссабонский «Спортинг» на своём официальном сайте объявил, что достиг соглашения с «Лестер Сити» по трансферу полузащитника Адриена Силвы на сумму до € 29,5 млн. Португальский клуб получит € 20 млн сразу, затем ещё € 4,5 млн, а € 5 млн могут составить бонусы. Кроме того, «львы» получат 15% от суммы последующей перепродажи игрока.
Ранее ФИФА отказалась принять документы, поданные «Лестером» для регистрации Адриена Силвы. Сообщалось, что английский клуб опоздал с регистрацией португальца на 14 секунд и в данный момент не имеет права выпускать 28-летнего полузащитника на поле. Таким образом, возможно, за «лис» хавбек сможет играть только с января.