Улицы Парижа украсила специальная иллюминация по случаю перехода Мбаппе

В столице Франции появилась специальная иллюминация по случаю трансфера нападающего Килиана Мбаппе. На улицах Парижа можно увидеть подсветку с изображением 18-летнего француза и надписями «Добро пожаловать, Килиан», «Париж любит Мбаппе», «Мечтать о большем» и «29».
Напомним, подобным образом «ПСЖ» приветствовал своего звёздного новичка Неймара. Тогда изображение бразильца и клубные цвета появились на символе Парижа Эйфелевой башне.
Видео улиц Парижа с тематической подсветкой можно посмотреть в клубном «твиттере» «ПСЖ».