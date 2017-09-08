Дракслер хотел перейти в «Барселону», но получил отказ от каталонцев

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер надеялся в летнее трансферное окно пополнить ряды «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo.
Согласно информации источника, об этом футболист сборной Германии сказал своим партнёрам по национальной команде. Когда выяснилось, что у каталонского клуба возникли сложности с приобретением полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо и хавбека «ПСЖ» Анхеля ди Марии, Дракслер попросил своего агента приостановить переговоры с рядом английских клубов, в числе которых был и лондонский «Арсенал». Однако «Барселона» вежливо отказалась от услуг немецкого футболиста, поблагодарив его за проявленный интерес.
Дракслер: когда игроков покупают за € 222 или € 180 млн, у них есть преимущество