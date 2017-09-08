«ПСЖ» сделал ставку на Неймара из-за отсутствия рвения у Роналду

Тренерский штаб «ПСЖ» и спортивный директор клуба Энрике Антеро в летнее трансферное окно хотели приобрести нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду, утверждает Calciomercato.
Согласно информации источника, в последние годы «ПСЖ» периодически вёл переговоры с футболистом сборной Португалии. Контактировал Антеро с ним и прошлым летом, однако сам Роналду не предпринимал активных попыток покинуть «Королевский клуб». Между тем Роналду сказали, что сделают предложение «Реалу» только в том случае, если он сам будет действовать. И тогда парижане решили сделать ставку на форварда сборной Бразилии Неймара, защищавшего цвета «Барселоны». Последний был приобретён у каталонского клуба за € 222 млн.
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