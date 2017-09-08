Перес: Роналду ясно дал понять, что счастлив в «Реале»

Президент «Реала» Флорентино Перес в очередной раз прокомментировал информацию, что во время летнего трансферного окна нападающий Криштиану Роналду мог покинуть команду. У португальца возникли проблемы с налоговыми органами, после чего футболист хотел сменить клуб.
«Я не знаю, что произошло летом. Информация появилась в одном из португальских изданий, но она была преувеличена. Роналду рассердился по поводу проблем с налогами, но уходить не хотел. Он ясно дал понять мне, что очень счастлив здесь. Всё было забыто, и Роналду отправился в отпуск», — цитирует Переса Cadena Ser.
Перес: не продам Роналду, даже если за него будут готовы заплатить золотом