Шоукросс не поможет «Сток Сити» в матче с «Манчестер Юнайтед»

«Сток Сити» лишился основного защитника в преддверии матча 4-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед». Как рассказал главный тренер «гончаров» Марк Хьюз, встречу с манкунианцами пропустит Райан Шоукросс, который 31 августа продлил контракт до 2021 года.
«Завтрашний матч пропустит Шоукросс. У него вновь проблемы со спиной. «Сток Сити» уже доказывал в этом сезоне, что умеет играть с командами из первой шестёрки. Надеюсь, завтра мы добьёмся положительного результата», — цитирует Хьюза пресс-служба клуба.
Матч «Сток Сити» — «Манчестер Юнайтед» состоится 9 сентября. Начало – в 19:30 мск.
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